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«Попросил Видича: «Не закрывай меня, дай поиграть». Павлюченко вспомнил матч с «МЮ»

«Попросил Видича: «Не закрывай меня, дай поиграть». Павлюченко вспомнил матч с «МЮ»
Футбол / РПЛ 0
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Бывший нападающий «Спартака» и «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о матче 1/16 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:2), который состоялся в 2009 году.

«Забить эмоционально, но проиграть обидно – такое со мной случалось и в «Тоттенхэме». Сумасшедшая игра на «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед» в Кубке, полный стадионище, в соперниках – Гиггз, Роналду, Тевес и мой бывший одноклубник Видич. Перед игрой пару минут пообщались, вспомнили «Спартак», я попросил: «Вида, не закрывай меня, дай поиграть».

В итоге я забил ван дер Сару головой как раз из-под Видича. Не знал, как праздновать, просто бежал к угловому флагу – показал сердечко и поцеловал обручальное кольцо. Тот гол я посвятил жене, но мы проиграли 1:2. Такие матчи не забываются», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».

Сегодня, 11 апреля, «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура чемпионата Англии. Начало встречи — в 18:30 мск.

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