«Нижний Новгород» обыграл СКА и до минимума сократил отставание от «Крыльев Советов» в ФНЛ

В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск», руководимый тренером Сергеем Юраном.
Единственный гол на 69-й минуте забил нападающий Тимур Сулейманов – он вышел на замену всего за две минуты до этого. Нижегородцы нанесли 15 ударов по воротам, семь раз попав в створ. Хабаровчане пробили по чужим воротам восемь раз, из них пять пришлись в створ. Отметим также, что команда Юрана 24 раза нарушила правила и получила пять жёлтых карточек.
После этой победы идущий вторым «Нижний Новгород» набрал 78 очков в таблице ФНЛ и до одного очка сократил отставание от лидера – «Крыльев Советов». Однако у самарцев ещё два матча в запасе. На третьем месте идёт «Оренбург», который сегодня в 13:00 мск примет «Спартак-2». «СКА-Хабаровск» с 50-ю очками находится на 12-м месте.
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