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«Нижний Новгород» обыграл СКА и до минимума сократил отставание от «Крыльев Советов» в ФНЛ

«Нижний Новгород» обыграл СКА и до минимума сократил отставание от «Крыльев Советов» в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск», руководимый тренером Сергеем Юраном.

Единственный гол на 69-й минуте забил нападающий Тимур Сулейманов – он вышел на замену всего за две минуты до этого. Нижегородцы нанесли 15 ударов по воротам, семь раз попав в створ. Хабаровчане пробили по чужим воротам восемь раз, из них пять пришлись в створ. Отметим также, что команда Юрана 24 раза нарушила правила и получила пять жёлтых карточек.

После этой победы идущий вторым «Нижний Новгород» набрал 78 очков в таблице ФНЛ и до одного очка сократил отставание от лидера – «Крыльев Советов». Однако у самарцев ещё два матча в запасе. На третьем месте идёт «Оренбург», который сегодня в 13:00 мск примет «Спартак-2». «СКА-Хабаровск» с 50-ю очками находится на 12-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 36-й тур
11 апреля 2021, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
0 : 1
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Сулейманов – 69'
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