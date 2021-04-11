Хоакин: хочу продолжить играть и завершить карьеру с болельщиками на трибунах

Полузащитник «Бетиса» Хоакин Санчес, которому в июле исполнится 40 лет, заявил, что хотел бы остаться в команде как минимум ещё на один сезон.



«Моё соглашение истекает в июне, но я чувствую себя сильным, нахожусь в хорошей форме. Я хочу продлить контракт с «Бетисом» хотя бы ещё на один год. Я хотел бы завершить карьеру с болельщиками на трибунах — я хочу пригласить всех, кого можно, на наш стадион. Когда пандемия закончится, вы поймёте, о чем я говорю — я хочу поиграть со зрителями, прежде чем закончу с футболом.



Я был бы счастлив, если бы «Бетис» попал в еврокубки. И если он может быть пятым, то это лучше, чем быть шестым. Мы должны сосредоточиться на нашей общей цели – попасть в Европу», — приводит слова Хоакина AS.



За свою карьеру, помимо «Бетиса», воспитанником которого он является, Хоакин также выступал в составе «Валенсии», «Малаги» и итальянской «Фиорентины». За свою продолжительную карьеру стал обладателем всего двух титулов на клубном уровне – дважды завоевал Кубок Испании: в 2005 году с «Бетисом» и в 2008-м с «Валенсией». В марте вышел на второе место по числу матчей в чемпионате Испании, обойдя по этому показателю Рауля.