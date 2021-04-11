Куртуа: «Реал» знает, как бороться, и мы доказали это в матче с «Барселоной»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал результат матча 30-го тура Примеры с «Барселоной» (2:1).
«Нам пришлось терпеть во втором тайме. Было очень тяжело, но мы держались, продолжали идти вперёд и работать. Эта команда знает, как бороться, и мы доказали это в матче с „Барселоной“. Мы хорошо оборонялись, как единое целое. Упустили несколько моментов, но смогли остановить соперника. Когда идёт такой дождь, ты промокаешь, и руки мёрзнут. Но во время игры происходит выброс адреналина, ты полностью сосредотачиваешься на происходящем на поле и забываешь об этом», — приводит слова Куртуа Tribal Football.
«Реал» набрал 66 очков и возглавил турнирную таблицу Примеры. У мадридского «Атлетико» также 66 очков. «Барселона» занимает третье место с 65 очками.
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