Милевский летом покинет «Минай» — он перешёл в клуб зимой и пока не забил ни разу

Украинский нападающий Артём Милевский летом покинет футбольный клуб «Минай».



Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины перешёл в команду из одноимённого села Закарпатской области минувшей зимой из брестского «Динамо», подписав контракт на полтора года. На данный момент он провёл за «Минай» 5 матчей в украинской Премьер-лиге, но не отметился результативными действиями.



По сообщению газеты «Спортивка», закарпатский клуб разочаровали возможности игрока, и они поняли, что существенно помочь им он не сможет. К тому же прощание с Милевским позволит разгрузить зарплатную ведомость – по утверждению источника газеты, 36-летний Милевский получает около 8-10 тысяч евро в месяц.

Милевский начинал карьеру в киевском «Динамо», после чего защищал цвета турецкого «Газиантепспора», хорватского «Хайдука», румынской «Конкордии», российского «Тосно» и венгерской «Кишварды».