«Арсенал» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 11 апреля, состоится матч «Арсенал» — «Краснодар». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Краснодар» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Егор Болховитин (Ленинградская область) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Краснодар».
«Краснодар» в 24 матчах набрал 34 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (17) — на 15-м месте.
- 11 апреля 2021
-
12:17
-
12:15
-
12:06
-
12:00
-
11:42
-
11:21
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:36
-
10:32
-
10:17
-
10:10
-
09:58
-
09:55
-
09:47
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:15
-
09:00
-
07:05
-
04:10
-
03:50
-
03:29
-
03:12
-
02:52
-
02:29
-
02:04
-
01:45
-
01:26
-
00:57
-
00:56