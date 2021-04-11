«Арсенал» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 11 апреля, состоится матч «Арсенал» — «Краснодар». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Краснодар» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Егор Болховитин (Ленинградская область) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Краснодар».



«Краснодар» в 24 матчах набрал 34 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (17) — на 15-м месте.