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«Арсенал» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

«Арсенал» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 11 апреля, состоится матч «Арсенал» — «Краснодар». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Краснодар» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Егор Болховитин (Ленинградская область) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Краснодар».

«Краснодар» в 24 матчах набрал 34 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (17) — на 15-м месте.

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