Лунин: у Зидана и Шевченко схожий подход к тренировкам и играм, но разная специфика работы

Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин сравнил работу главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана и подход наставника украинской сборной Андрея Шевченко.



«Они похожи в том, что это молодые современные тренеры. Подход к тренировкам и играм у них в чём-то схожий. Но разница в том, что в Мадриде у нас не так много теоретических занятий. Но они есть. Наверное, это связано с тем, что в «Реале» больше времени на подготовку к играм. Очень тяжело сравнивать. Два разных тренера. Один в сборной, другой в клубе. Разная специфика работы у них», — приводит слова Лунина meta-ratings.com.ua.



Лунин перешёл в «Реал» из луганской «Зари» в 2018 году. С того же года голкипер вызывается в национальную команду Украины.

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