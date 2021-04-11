Черчесов хочет получить через суд землю для своего бизнеса

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился в суд в республике Северная Осетия — Алания.



Как сообщает телеграм-канал Mash, Черчесов в январе стал владельцем компании «Арлан фиш». От имени фирмы в Арбитражный суд Северной Осетии пришёл иск с просьбой сдать в аренду участок площадью 60 квадратных метров в Ардонском районе республики у реки Курентидон вдвое дешевле её кадастровой стоимости — 90 тысяч рублей.



Черчесов, по данным каталога юридических лиц, значится одним из учредителей этой фирмы с долей чуть более 50%. Министерство имущества Северной Осетии требования фирмы о заключении с ними договора купли-продажи участка не поддерживает.