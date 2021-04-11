Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черчесов хочет получить через суд землю для своего бизнеса

Черчесов хочет получить через суд землю для своего бизнеса
Футбол 0

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился в суд в республике Северная Осетия — Алания.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Черчесов в январе стал владельцем компании «Арлан фиш». От имени фирмы в Арбитражный суд Северной Осетии пришёл иск с просьбой сдать в аренду участок площадью 60 квадратных метров в Ардонском районе республики у реки Курентидон вдвое дешевле её кадастровой стоимости — 90 тысяч рублей.

Черчесов, по данным каталога юридических лиц, значится одним из учредителей этой фирмы с долей чуть более 50%. Министерство имущества Северной Осетии требования фирмы о заключении с ними договора купли-продажи участка не поддерживает.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021