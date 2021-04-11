Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сульшер: 1:6 в матче с «Тоттенхэмом» — большое чёрное пятно нынешнего сезона

Сульшер: 1:6 в матче с «Тоттенхэмом» — большое чёрное пятно нынешнего сезона
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 31-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» поделился мнением о сопернике. Встреча состоится сегодня, 11 апреля.

«У соперника достаточно качественных футболистов, но, конечно, Сон и Кейн по-настоящему раскрылись в этом сезоне. Они доставили нам массу проблем в матче первого круга, и мы знаем, что должны остановить их. Проигрыш со счётом 1:6 — это дополнительная мотивация для нас в этой встрече. Такой результат задевает гордость каждого игрока „Манчестер Юнайтед“. Это большое чёрное пятно нынешнего сезона, и мы знаем, почему так получилось. Нам не хватало матчей во время предсезонной подготовки, мы не набрали нужную форму, а Марсьялю не повезло получить красную карточку. Но я уже и так много говорил об этом», — приводит слова Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Сульшер — о Кавани: он всё ещё не уверен, чего хочет в следующем сезоне
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021