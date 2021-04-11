Сульшер: 1:6 в матче с «Тоттенхэмом» — большое чёрное пятно нынешнего сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 31-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» поделился мнением о сопернике. Встреча состоится сегодня, 11 апреля.



«У соперника достаточно качественных футболистов, но, конечно, Сон и Кейн по-настоящему раскрылись в этом сезоне. Они доставили нам массу проблем в матче первого круга, и мы знаем, что должны остановить их. Проигрыш со счётом 1:6 — это дополнительная мотивация для нас в этой встрече. Такой результат задевает гордость каждого игрока „Манчестер Юнайтед“. Это большое чёрное пятно нынешнего сезона, и мы знаем, почему так получилось. Нам не хватало матчей во время предсезонной подготовки, мы не набрали нужную форму, а Марсьялю не повезло получить красную карточку. Но я уже и так много говорил об этом», — приводит слова Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

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