Сульшер: 1:6 в матче с «Тоттенхэмом» — большое чёрное пятно нынешнего сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 31-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» поделился мнением о сопернике. Встреча состоится сегодня, 11 апреля.
«У соперника достаточно качественных футболистов, но, конечно, Сон и Кейн по-настоящему раскрылись в этом сезоне. Они доставили нам массу проблем в матче первого круга, и мы знаем, что должны остановить их. Проигрыш со счётом 1:6 — это дополнительная мотивация для нас в этой встрече. Такой результат задевает гордость каждого игрока „Манчестер Юнайтед“. Это большое чёрное пятно нынешнего сезона, и мы знаем, почему так получилось. Нам не хватало матчей во время предсезонной подготовки, мы не набрали нужную форму, а Марсьялю не повезло получить красную карточку. Но я уже и так много говорил об этом», — приводит слова Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
- 11 апреля 2021
-
12:17
-
12:15
-
12:06
-
12:00
-
11:42
-
11:21
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:36
-
10:32
-
10:17
-
10:10
-
09:58
-
09:55
-
09:47
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:15
-
09:00
-
07:05
-
04:10
-
03:50
-
03:29
-
03:12
-
02:52
-
02:29
-
02:04
-
01:45
-
01:26
-
00:57
-
00:56