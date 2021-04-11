Коман и Боатенг получили повреждения и могут пропустить матч Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик после матча 28-го тура чемпионата Германии с берлинским «Унионом» рассказал о повреждениях нападающего Кингсли Комана и защитника Жерома Боатенга.



«Нужно подождать. У Кингсли ушиб, у Жерома болит колено. У нас есть два дня на восстановление. Главное — быть готовыми к ответному матчу с парижанами», — приводит слова Флика Sky Germany.



Напомним, первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «Пари Сен-Жермен» завершилась победой французской команды со счётом 3:2. Ответный матч состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск. Мюнхенская «Бавария» является действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА.

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