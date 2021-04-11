Коман и Боатенг получили повреждения и могут пропустить матч Лиги чемпионов с «ПСЖ»
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик после матча 28-го тура чемпионата Германии с берлинским «Унионом» рассказал о повреждениях нападающего Кингсли Комана и защитника Жерома Боатенга.
«Нужно подождать. У Кингсли ушиб, у Жерома болит колено. У нас есть два дня на восстановление. Главное — быть готовыми к ответному матчу с парижанами», — приводит слова Флика Sky Germany.
Напомним, первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «Пари Сен-Жермен» завершилась победой французской команды со счётом 3:2. Ответный матч состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск. Мюнхенская «Бавария» является действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА.
«Бавария» в концовке упустила победу над «Унионом», «Лейпциг» разгромил «Вердер»
Рекомендуем вам
- 11 апреля 2021
-
12:17
-
12:15
-
12:06
-
12:00
-
11:42
-
11:21
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:36
-
10:32
-
10:17
-
10:10
-
09:58
-
09:55
-
09:47
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:15
-
09:00
-
07:05
-
04:10
-
03:50
-
03:29
-
03:12
-
02:52
-
02:29
-
02:04
-
01:45
-
01:26
-
00:57
-
00:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам