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Дзагоев: мне уже тяжелее не понять Фернандеса, чем понять

Дзагоев: мне уже тяжелее не понять Фернандеса, чем понять
Футбол / Кубок России 0
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о выходе на замену в матче Кубка России с тульским «Арсеналом». Дзагоев стал автором голевой передачи, с помощью которой армейцы вышли в полуфинал.

«Что говорил Олич перед выходом на замену? Перед игрой спрашивал, как я себя чувствую, и предупредил, что даст мне около 30 минут игрового времени. Примерно так и получилось: счёт 1:1, у «Арсенала» удалили игрока. Прямо перед моим выходом на поле Олич сказал: «Давай, Дзага, сейчас как раз твоя игра!», — сказал Дзагоев в интервью Sport24.

Также Дзагоев ответил на вопрос о связке с Марио Фернандесом и параллели между голом «Арсеналу» и голом Хорватии на ЧМ-2018: «Мы уже с Марио лет 10 вместе играем, это бесследно не проходит. Если честно, мне уже тяжелее его не понять, чем понять! Открывания Марио — просто топ, мы очень часто играем в созидании».

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