«Спартак» анонсировал матч с «Локомотивом» в стиле игры Red Dead Redemption 2
Московский «Спартак» оригинальным образом анонсировал матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
На постере, который копирует обложку Red Dead Redemption 2, изображён защитник красно-белых Георгий Джикия в образе главного героя известной игры Артура Моргана. Подпись на постере гласит: «Спартак» — «Локомотив» — 2. Ограбление поезда».
Фото: Твиттер «Спартака»
Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 11 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«Спартак» в 24 матчах набрал 47 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (43) идёт на 3-м месте.
Павлюченко: регулярно вижу счастливых фанатов «Локомотива» и пропускающего Плетикосу
Рекомендуем вам
- 11 апреля 2021
-
13:45
-
13:41
-
13:40
-
13:30
-
13:11
-
13:05
-
13:04
-
12:55
-
12:48
-
12:32
-
12:17
-
12:15
-
12:06
-
12:00
-
11:42
-
11:21
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:36
-
10:32
-
10:17
-
10:10
-
09:58
-
09:55
-
09:47
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:15
-
09:00
-
07:05
-
04:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам