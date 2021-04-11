«Спартак» анонсировал матч с «Локомотивом» в стиле игры Red Dead Redemption 2

Московский «Спартак» оригинальным образом анонсировал матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».



На постере, который копирует обложку Red Dead Redemption 2, изображён защитник красно-белых Георгий Джикия в образе главного героя известной игры Артура Моргана. Подпись на постере гласит: «Спартак» — «Локомотив» — 2. Ограбление поезда».

Фото: Твиттер «Спартака»

Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 11 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Спартак» в 24 матчах набрал 47 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (43) идёт на 3-м месте.