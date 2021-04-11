«Арсенал» — «Краснодар»: Стоцкий — в стартовом составе гостей

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Краснодара» на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Пантелеев, Чаушич, Э. Кангва, Хлусевич, Костадинов, Луценко.



Запасные: Нигматуллин, Левашов, Сокол, Горбатенко, Ткачёв, Коновалов, К. Кангва, Громыко, Ковалёв, Панченко, Аджоев.



«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Чернов, Мартынович, Ионов, Стоцкий, Кайо, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.



Запасные: Городов, Бабурин, Смольников, Петров, Камболов, Олссон, Ари, Марков, Сулейманов.