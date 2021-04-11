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«Арсенал» — «Краснодар»: Стоцкий — в стартовом составе гостей

«Арсенал» — «Краснодар»: Стоцкий — в стартовом составе гостей
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Краснодара» на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Пантелеев, Чаушич, Э. Кангва, Хлусевич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Сокол, Горбатенко, Ткачёв, Коновалов, К. Кангва, Громыко, Ковалёв, Панченко, Аджоев.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Чернов, Мартынович, Ионов, Стоцкий, Кайо, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.

Запасные: Городов, Бабурин, Смольников, Петров, Камболов, Олссон, Ари, Марков, Сулейманов.

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