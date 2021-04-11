Верратти и Флоренци излечились от коронавируса и могут сыграть с «Баварией»

Футболисты «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти и Алессандро Флоренци излечились от коронавирусной инфекции, сообщает L'Equipe.



По информации источника, игроки парижской команды прошли повторное тестирование на коронавирус. Их результаты оказались отрицательными. Ожидается, что Верратти и Флоренци смогут помочь парижанам в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».



Напомним, первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «Пари Сен-Жермен» завершилась победой французской команды со счётом 3:2. Ответный матч состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск. Мюнхенская «Бавария» является действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА.