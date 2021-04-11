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«У команд хорошие отношения, что тут такого?» Червиченко — о переходах зенитовцев в «Сочи»

«У команд хорошие отношения, что тут такого?» Червиченко — о переходах зенитовцев в «Сочи»
Футбол / РПЛ 0
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Бывший президент красно-белых и колумнист «Чемпионата» Андрей Червиченко высказался о частых трансферах игроков «Зенита» в «Сочи».

«Если у команд хорошие отношения, что тут такого? Разве в «Сочи» есть игроки, которые точно могли бы помочь «Зениту»? Я таких не вижу. Правила об аренде не нарушены. Если они продали игрока, то о чём разговаривать? Это всё очень сильно притянуто за уши. Как в простонародье говорят: «Натянули сову на глобус».

Также Червиченко дал прогноз на матч команд 11 апреля: «Считаю, что в воскресном матче «Зенит» должен выиграть 2:1 или 3:1. Назовите любую линию или позицию, где «Зенит» слабее. Разве что вратарская. Голкиперы у «Зенита» — очень слабая позиция. Наверное, они по этому показателю уступают практически всем лидерам, да и не только лидерам. Гильерме сильнее, Максименко вообще на сегодняшний день — лучший вратарь у нас, Шунин не так уж плох. Голкиперы «Зенита» — где-то пятое-шестое место. Не вижу объективных причин, почему «Зенит» не должен победить «Сочи». Тем более южане устали после матча с «Локомотивом».

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