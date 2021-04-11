«Вдруг погрузятся в эти нежные лапки». Червиченко — об отношениях «Спартака» с «Химками»

Бывший президент красно-белых и колумнист «Чемпионата» Андрей Червиченко считает, что «Химки» должны дать бой в игре со «Спартаком», чтобы доказать, что не являются фактическим фарм-клубом красно-белых.



«Мне будет интересно посмотреть, как «Химки» будут играть против «Спартака». Против «Зенита» они ложились костьми, грызли землю. Хочу видеть такие же «Химки» в игре со «Спартаком». Скорее всего, они дадут бой красно-белым. А если нет, тогда будут вопросы. Мы же помним, как практически в открытую об этом говорили руководители «Спартака» — сделать два фарм-клуба: «Уфу» и «Химки». Чуть не получилось, «Химки» вырвались из этих ласковых объятий старшего друга и сражаются со всеми. Посмотрим, вдруг опять погрузятся в эти нежные лапки.



Никто не роется в себе, все ищут проблему неудач в других. Так и здесь. Почему «Зенит» всё время выигрывает чемпионство, а «Спартак» — нет? Говорят и о том, что у петербуржцев чуть ли не 12 очков со старта. Это, конечно, весело. Но, может, это из-за того, что «Зенит» просто сильнее и эти команды обыгрывает? Расхожая глупость не очень умных людей».

Матч между «Спартаком» и «Химками» состоится в 29-м туре 10 мая. В первом круге красно-белые победили 3:2.