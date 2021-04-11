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«Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:05

«Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:05
Футбол / Англия 0

Сегодня, 11 апреля, состоится матч 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Начало — в 16:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер Сити».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ассистенты — Иан Хассин и Марк Скоулз. Резервный рефери — Саймон Хупер.

«Лестер Сити» в 30 матчах набрал 56 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Хэм» (52) — на 6-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (74).

В первом круге турнира «Лестер» проиграл «Вест Хэму» со счётом 0:3. Встреча состоялась 4 октября 2020 года.

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