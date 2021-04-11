«Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:05
Сегодня, 11 апреля, состоится матч 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Начало — в 16:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер Сити».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ассистенты — Иан Хассин и Марк Скоулз. Резервный рефери — Саймон Хупер.
«Лестер Сити» в 30 матчах набрал 56 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Хэм» (52) — на 6-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (74).
В первом круге турнира «Лестер» проиграл «Вест Хэму» со счётом 0:3. Встреча состоялась 4 октября 2020 года.
Рекомендуем вам
- 11 апреля 2021
-
13:45
-
13:41
-
13:40
-
13:30
-
13:11
-
13:05
-
13:04
-
12:55
-
12:48
-
12:32
-
12:17
-
12:15
-
12:06
-
12:00
-
11:42
-
11:21
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:36
-
10:32
-
10:17
-
10:10
-
09:58
-
09:55
-
09:47
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:15
-
09:00
-
07:05
-
04:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам