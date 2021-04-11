«Сочи» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 11 апреля, состоится матч «Сочи» — «Зенит». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Зенит» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистенты — Александр Богданов (Верея) и Максим Ковалев (Реутов). Резервный рефери — Артёр Фёдоров (Петрозаводск).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Зенит».



«Зенит» в 24 матчах набрал 51 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (40) — на 7-м месте.