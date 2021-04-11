Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Сочи» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

«Сочи» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Сегодня, 11 апреля, состоится матч «Сочи» — «Зенит». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Зенит» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистенты — Александр Богданов (Верея) и Максим Ковалев (Реутов). Резервный рефери — Артёр Фёдоров (Петрозаводск).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Зенит».

«Зенит» в 24 матчах набрал 51 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (40) — на 7-м месте.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021