«Динамо» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 11 апреля, состоится матч «Динамо» — «Урал». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Урал» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем паниным из Дмитрова. Ассистенты — Адлан Хатуев (Грозный) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Урал».



«Динамо» в 24 матчах набрало 42 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (29) — на 12-м месте.