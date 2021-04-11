«Динамо» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 11 апреля, состоится матч «Динамо» — «Урал». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Урал» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем паниным из Дмитрова. Ассистенты — Адлан Хатуев (Грозный) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Урал».
«Динамо» в 24 матчах набрало 42 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (29) — на 12-м месте.
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