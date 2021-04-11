Наумов: «Локомотив» своей солидностью подавит пылающий «Спартак», находящийся в эйфории

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 11 апреля.

«Будет интересная и результативная игра, и в один мяч железнодорожники выиграют. У «Локомотива» игра степенней, солидней, чем у «Спартака». Красно-белые же склонны к эмоциональным взрывам, которые иногда бывают, а иногда нет. А сегодня «Локомотив» подавит своей солидностью пылающий «Спартак», который находится в эйфории. «Локо» же сейчас — это настоящий паровоз, разогнался и не остановишь.



Гильерме великолепно смотрится, молодёжь здорово выглядит, Жемалетдинов прекрасно прибавил, Рыбчинскому нашли место, где он чувствует себя как рыба в воде. Это говорит о том, что не только тренерский штаб работает, но и в клубе после ухода Кикнадзе наладилась деловая и рабочая атмосфера. И Николич вносит свой вклад. После перерыва мне показалось, что «Локомотив» был подготовлен лучше всех. Нужно отдать должное тренеру. Но повторюсь, сейчас всё в совокупности: хорошая обстановка в клубе и работа Николича», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.