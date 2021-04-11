Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» обслужит Даниэле Орсато

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» — «Бавария» и «Челси» — «Порту», сообщается на официальном сайте УЕФА.
Встречу парижан с мюнхенской командой обслужит бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. В бригаду войдут ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети. За VAR будет отвечать Массимилиано Иррати. Резервный рефери — Даниэле Довери.
Матч «Челси» — «Порту» обслужит французская бригада судей во главе с Клеманом Тюрпеном. Ассистенты арбитра — Николя Дано и Сириль Грингор. За VAR будет отвечать Франсуа Летесье. Резервный рефери — Франк Шнайдер.
Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля в Париже (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск. Первая встречи завершилась победой парижан со счётом 3:2. Встреча «Челси» с «Порту» пройдёт в тот же день в Севилье (Испания). Начало — в 22:00 мск. Первый матч завершился победой английской команды со счётом 2:0.
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