«Спартак-2» пропустил пять мячей от «Оренбурга» в матче ФНЛ

«Спартак-2» в матче 36-го тура Футбольной национальной лиги на выезде крупно уступил «Оренбургу» — 2:5.



Хозяева уже в первом тайме забили трижды – отличились Михаил Сиваков, Ренато Гойкович и Джоэль Фамейе. Во втором тайме «Оренбург» довёл счёт до 5:0 – забили Максим Палиенко и Сергей Бреев. Спартаковцы успели отквитать два мяча усилиями Ильи Голятова и Руслана Литвинова. Третий гол москвичей на 88-й минуте мог забить Михаил Игнатов, но он не реализовал пенальти.



«Оренбург» набрал 76 очков и продолжает погоню за лидерами ФНЛ – «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом», у которых 79 и 78 очков соответственно. «Спартак-2» остаётся на 15-м месте. В 2021 году команда Евгения Бушманова одержала лишь одну победу – в прошлом туре над «Чайкой», а до этого не побеждала в ФНЛ с начала октября.