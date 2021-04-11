«Спартак-2» пропустил пять мячей от «Оренбурга» в матче ФНЛ

«Спартак-2» в матче 36-го тура Футбольной национальной лиги на выезде крупно уступил «Оренбургу» — 2:5.
Хозяева уже в первом тайме забили трижды – отличились Михаил Сиваков, Ренато Гойкович и Джоэль Фамейе. Во втором тайме «Оренбург» довёл счёт до 5:0 – забили Максим Палиенко и Сергей Бреев. Спартаковцы успели отквитать два мяча усилиями Ильи Голятова и Руслана Литвинова. Третий гол москвичей на 88-й минуте мог забить Михаил Игнатов, но он не реализовал пенальти.
«Оренбург» набрал 76 очков и продолжает погоню за лидерами ФНЛ – «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом», у которых 79 и 78 очков соответственно. «Спартак-2» остаётся на 15-м месте. В 2021 году команда Евгения Бушманова одержала лишь одну победу – в прошлом туре над «Чайкой», а до этого не побеждала в ФНЛ с начала октября.
- 11 апреля 2021
-
15:15
-
15:09
-
15:07
-
14:51
-
14:37
-
14:16
-
14:13
-
13:58
-
13:45
-
13:41
-
13:40
-
13:30
-
13:11
-
13:05
-
13:04
-
12:55
-
12:48
-
12:32
-
12:17
-
12:15
-
12:06
-
12:00
-
11:42
-
11:21
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:36
-
10:32
-
10:17
-
10:10
-
09:58
-
09:55
-
09:47