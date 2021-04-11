Мохамед Салах может перейти в «ПСЖ»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Téléfoot.



По информации источника, в услугах 28-летнего египетского футболиста заинтересован «Пари Сен-Жермен». Сообщается, что в прошлом месяце представители парижского клуба связались с агентами Салаха. Напомним, действующий контракт египетского форварда с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года.



Ранее сообщалось, что Салах несколько месяцев конфликтует с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, из-за чего может покинуть клуб. Салах выступает за мерсисайдский клуб с 2017 года. В нынешнем сезоне египетский форвард провёл 30 матчей в английской Премьер-лиге, забил 19 голов и отдал три результативные передачи.

Салах рассказал об отношениях с Клоппом. Сообщалось, что у них конфликт