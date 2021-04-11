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Малком и Дзюба — в стартовом составе «Зенита» на матч 25-го тура РПЛ с «Сочи»

Малком и Дзюба — в стартовом составе «Зенита» на матч 25-го тура РПЛ с «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Зенита» на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сочи» — «Зенит».

«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Маммана, Прохин, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный.

Запасные: Адамов, Маргасов, Набиуллин, Пруцев, Барсов, Руденко, Варданян, Дуганджич.

«Зенит»: Лунёв, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулёв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дриусси, Шамкин.

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