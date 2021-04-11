«Динамо» — «Урал»: составы команд на матч 25-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Урала» на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Урал».



«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела Оливера, Фомин, Грулёв, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро.



Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Слепов, Нойштедтер, Каборе, Липовой, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин, Н'Жье.



«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Подберёзкин, Йовичич, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Погребняк.



Запасные: Коновалов, Герасимов, Кузьмичёв, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Ибрахимай, Панюков, Максименко.