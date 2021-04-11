Лукас Васкес выбыл до конца сезона
Полузащитник «Реала» Лукас Васкес пропустит остаток сезона, сообщает AS.
Накануне в матче с «Барселоной» Васкес столкнулся с Серхио Бускетсом и был заменён на 43-й минуте. Игрок «сливочных» испытывал боль в левом колене.
Издание сообщает, что после матча у Васкеса выявили растяжение задней крестообразной связки колена. Васкесу не потребуется операция, но на лечение уйдёт около полутора месяцев. Это означает, что он больше не сможет сыграть в этом сезоне. Васкес отправится в лазарет «Реала», где уже находятся Дани Карвахаль, Серхио Рамос и Рафаэль Варан, заболевший коронавирусом.
Кроме Васкеса, повреждение в «класико» получил Федерико Вальверде. У него менее серьёзная травма, но его участие в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» под вопросом.
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