«Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 11 апреля, состоится матч 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Ассистенты — Адам Нанн и Сиан Мэсси. Резервный рефери — Андре Марринер.
«Манчестер Юнайтед» в 30 матчах набрал 60 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм» (49) — на 7-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (74).
В первом круге турнира «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» со счётом 1:6. Встреча состоялась 4 октября 2020 года.
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