«Локомотив» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 11 апреля, состоится матч «Локомотив» — «Спартак». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Спартак» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».
«Спартак» в 24 матчах набрал 47 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (43) — на 3-м месте.
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