Олич – о возвращении в ЦСКА: такое чувство, что прошло всего пару лет

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился впечатлениями от возвращения в команду. Напомним, хорват выступал за армейцев в качестве игрока с 2003 по 2006 годы.
«Где бы я ни играл, было приятно ощущать, что армейские болельщики помнят и любят меня, следят за моей карьерой. Чувствовал их поддержку даже на расстоянии! Точно так же и я всегда говорил, что провел в ЦСКА чудесный период. Мы действительно много выиграли, а когда настало время уходить, я уже был сформировавшимся игроком. Хотя это был мой первый опыт выступлений за рубежом, всегда чувствовал себя здесь как дома.
Поэтому сейчас, когда я вернулся в клуб спустя столько времени, возникло чувство, что прошло всего пару лет. Увидел людей, которые до сих пор здесь работают, вместе вспомнили наши прошлые победы. Очень понравился домашний стадион ЦСКА, с нетерпением жду дебютного матча на этой прекрасной арене. Болельщики заслужили такой дом!» — приводит слова Олича официальный сайт ЦСКА.
- 11 апреля 2021
-
16:54
-
16:47
-
16:43
-
16:36
-
16:25
-
16:21
-
16:12
-
16:00
-
15:57
-
15:51
-
15:39
-
15:38
-
15:30
-
15:28
-
15:26
-
15:15
-
15:09
-
15:07
-
14:51
-
14:37
-
14:16
-
14:13
-
13:58
-
13:45
-
13:41
-
13:40
-
13:30
-
13:11
-
13:05
-
13:04
-
12:55
-
12:48
-
12:32
-
12:17
-
12:15