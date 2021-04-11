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Олич – о возвращении в ЦСКА: такое чувство, что прошло всего пару лет

Олич – о возвращении в ЦСКА: такое чувство, что прошло всего пару лет
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился впечатлениями от возвращения в команду. Напомним, хорват выступал за армейцев в качестве игрока с 2003 по 2006 годы.

«Где бы я ни играл, было приятно ощущать, что армейские болельщики помнят и любят меня, следят за моей карьерой. Чувствовал их поддержку даже на расстоянии! Точно так же и я всегда говорил, что провел в ЦСКА чудесный период. Мы действительно много выиграли, а когда настало время уходить, я уже был сформировавшимся игроком. Хотя это был мой первый опыт выступлений за рубежом, всегда чувствовал себя здесь как дома.

Поэтому сейчас, когда я вернулся в клуб спустя столько времени, возникло чувство, что прошло всего пару лет. Увидел людей, которые до сих пор здесь работают, вместе вспомнили наши прошлые победы. Очень понравился домашний стадион ЦСКА, с нетерпением жду дебютного матча на этой прекрасной арене. Болельщики заслужили такой дом!» — приводит слова Олича официальный сайт ЦСКА.

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