Ноубл стал восьмым игроком в истории АПЛ, сыгравшим 400 матчей за одну команду

Сегодня в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимает «Лестер Сити».



В стартовом составе «молотобойцев» на поле вышел Марк Ноубл. Тем самым 33-летний полузащитник достиг отметки в 400 матчей в Премьер-лиге. Все встречи он сыграл в составе «Вест Хэма» — Ноубл стал восьмым игроком в истории АПЛ, достигшим этого числа матчей за один клуб. АПЛ берёт отсчёт с 1992 года.



Ноубл – воспитанник «Вест Хэма», и за исключением двух аренд в «Халл» и в «Ипсвич» в 2006 году, всю карьеру выступает за лондонский клуб. За это время в Премьер-лиге он забил 46 мячей. Также Ноубл провёл 47 матчей за сборные Англии разных возрастов, однако пока ни разу не сыграл за основную национальную команду.

