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«Надеюсь остаться в России до конца карьеры». Деспотович обратился к Павлюченко

«Надеюсь остаться в России до конца карьеры». Деспотович обратился к Павлюченко
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович обратился к бывшему форварду сборной России Роману Павлюченко.

Ранее Деспотович признался, что считает традиционный для российских футбольных клубов заезд в гостиницу до игры бессмысленной дисциплинарной мерой. Позже Павлюченко заявил, что если Деспотовичу что-то не нравится в России, он может покинуть страну.

«Все, кто со мной знаком, знают, что я очень люблю Россию. Для меня это страна, в которой я надеюсь остаться до конца футбольной карьеры. Роман Павлюченко, прости, если сказал что-то, что тебе не понравилось. Ты мой кумир», — написал Деспотович на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Джордже Деспотовича

В нынешнем розыгрыше РПЛ Деспотович провёл за «Рубин» 21 матч, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

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