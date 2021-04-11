«Надеюсь остаться в России до конца карьеры». Деспотович обратился к Павлюченко

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович обратился к бывшему форварду сборной России Роману Павлюченко.



Ранее Деспотович признался, что считает традиционный для российских футбольных клубов заезд в гостиницу до игры бессмысленной дисциплинарной мерой. Позже Павлюченко заявил, что если Деспотовичу что-то не нравится в России, он может покинуть страну.



«Все, кто со мной знаком, знают, что я очень люблю Россию. Для меня это страна, в которой я надеюсь остаться до конца футбольной карьеры. Роман Павлюченко, прости, если сказал что-то, что тебе не понравилось. Ты мой кумир», — написал Деспотович на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Джордже Деспотовича

В нынешнем розыгрыше РПЛ Деспотович провёл за «Рубин» 21 матч, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.