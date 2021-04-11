«Локомотив» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Пабло, Сильянов, Баринов, Жемалетдинов, Мухин, Крыховяк, Камано, Смолов.

Запасные: Коченков, Савин, Чёрный, Петухов, Мурило, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Титков, Эдер, Лисакович.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Крал, Зобнин, Промес, Мозес, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Умяров, Хендрикс, Понсе.

Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



«Спартак» в 24 матчах набрал 47 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (43) — на 3-м месте.