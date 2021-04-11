Олич: позвали бы в любой другой российский клуб – отказался бы, но ЦСКА – особая история

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о переходе от работы в национальной сборной к работе на клубном уровне.

«Работа в клубе и сборной? Конечно, разница есть, и довольно значительная. Прекрасно это понимаю. Я играл до 37 лет, и в последние годы карьеры самым внимательным образом наблюдал за тренерской работой. Готовил себя к будущему, собирал информацию, старался смотреть на футбол другими глазами. Неслучайно спустя всего месяц после окончания карьеры игрока я пришел в тренерский штаб сборной Хорватии.

Златко Далич расстроился из-за моего ухода из сборной Хорватии? У нас отличные отношения, Далич мне многое дал. Принять предложение вот так, в срочном порядке, было нелегко. Если бы оно поступило от любого другого клуба, думаю, я бы не согласился. ПФК ЦСКА — особая история. Это мой дом, я безумно рад сюда вернуться. Прекрасно понимаю, что теперь все будет по-другому, но я готов. Знаю, что делать, верю в себя», — приводит слова Олича официальный сайт ЦСКА.