«Торпедо» упустило победу в матче с «Нефтехимиком»

В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги нижнекамский «Нефтехимик» сыграл вничью с московским «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске и завершилась со счётом 2:2.

На 39-й минуте полузащитник «Нефтехимика» Давид Хубаев открыл счёт. Полузащитник «Торпедо» Филипп Дворецков сравнял счёт. На 62-й минуте нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко вывел свою команду вперёд. Полузащитник хозяев Данил Клёнкин сравнял счёт на 81-й минуте.

«Торпедо» набрало 64 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нефтехимик» (57) находится на восьмом месте.

Результаты других матчей Футбольной национальной лиги:

«Краснодар-2» — «Иртыш» — 2:0

«Чайка» — «Енисей» — 0:1