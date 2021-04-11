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«Торпедо» упустило победу в матче с «Нефтехимиком»

«Торпедо» упустило победу в матче с «Нефтехимиком»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги нижнекамский «Нефтехимик» сыграл вничью с московским «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске и завершилась со счётом 2:2.

На 39-й минуте полузащитник «Нефтехимика» Давид Хубаев открыл счёт. Полузащитник «Торпедо» Филипп Дворецков сравнял счёт. На 62-й минуте нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко вывел свою команду вперёд. Полузащитник хозяев Данил Клёнкин сравнял счёт на 81-й минуте.

«Торпедо» набрало 64 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нефтехимик» (57) находится на восьмом месте.

Результаты других матчей Футбольной национальной лиги:

«Краснодар-2» — «Иртыш» — 2:0

«Чайка» — «Енисей» — 0:1

ФНЛ - Первый дивизион. 36-й тур
11 апреля 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 2
Торпедо М
Москва
1:0 Хубаев – 39'   1:1 Дворецков – 62'   1:2 Лебеденко – 68'   2:2 Клёнкин – 81'
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