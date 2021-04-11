Павлюченко ответил на заявление Деспотовича

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко ответил на обращение форварда «Рубина» Джордже Деспотовича, который назвал его своим кумиром.
«Он действительно так написал? Видите, какой Деспотович молодец! Он же говорил, что в России сложно забивать… Но после такого сообщения он забьёт ещё 5-7 мячей и станет одним из лучших бомбардиров. Желаю, чтобы он забивал как можно больше голов до конца сезона», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее Деспотович признался, что считает традиционный для российских футбольных клубов заезд в гостиницу до игры бессмысленной дисциплинарной мерой. Позже Павлюченко заявил, что если Деспотовичу что-то не нравится в России, он может покинуть страну. Серб в ответ извинился перед экс-футболистом сборной. «Роман Павлюченко, прости, если сказал что-то, что тебе не понравилось. Ты мой кумир», — написал Деспотович в «Инстаграме».
- 11 апреля 2021
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