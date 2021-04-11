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«Динамо» в меньшинстве упустило победу над «Уралом», Погребняк оформил дубль

«Динамо» в меньшинстве упустило победу над «Уралом», Погребняк оформил дубль
Футбол / РПЛ 0
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В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» сыграло вничью с «Уралом». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 2:2.

На 43-й минуте счёт открыл форвард «Урала» Павел Погребняк. После навеса справа в штрафную в концовке затяжной атаки Погребняк пробил головой в прыжке от линии вратарской, Антон Шунин отразил этот удар, но Павел успел к полетевшему вправо мячу и пробил ногой в правый угол ворот.

В начале второго тайма счёт сравнял защитник «Динамо» Иван Ордец, ему ассистировал Константин Тюкавин. На 56-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник москвичей Себастьян Шиманьски. Арсен Захарян вывел динамовцев вперёд, Тюкавин отдал вторую голевую передачу. На 75-й минуте Погребняк оформил дубль.

«Динамо» набрало 43 очка и занимает пятое место в таблице РПЛ. «Урал» (30) находится на 12-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
11 апреля 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Погребняк – 43'   1:1 Ордец – 47'   2:1 Захарян – 71'   2:2 Погребняк – 75'
Удаления: Шиманьски – 56' / нет
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