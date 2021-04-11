«Шальке» прервал серию из 13 матчей без побед

В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «Аугсбург». Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 1:0. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Харм Осмерс.

Единственный гол в матче был забит на 4-й минуте. Отметился полузащитник «Шальке» Саут Сердар. Игра была относительно равна, ни одна из команд не имела существенного преимущества. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу «Шальке».

Благодаря этой победе «горянки» прервали серию из 13 матчей без побед (10 поражений, 3 ничьи).

«Шальке», набрав в 28 матчах 13 очков, занимает 18-е, последнее место в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» (32) — на 11-м месте.