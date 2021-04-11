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Ральф Рангник приехал на матч «Локомотива» и «Спартака»

Ральф Рангник приехал на матч «Локомотива» и «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Шальке-04» Ральф Рангник прибыл на матч 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак», передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

По словам футбольного агента Тимура Гурцкаи, Рангник приехал «посмотреть футбол».

Сообщалось, что Рангник ведёт переговоры с «Шальке-04» о возвращении в клуб в качестве спортивного директора. В «Шальке» хотят, чтобы Рангник руководил выходом клуба из кризиса.

Ральф Рангник покинул пост главного тренера «Шальке-04» в 2011 году. Специалист возглавил его, сменив на вакантном посту Феликса Магата. После этого Рангник вывел клуб в полуфинал Лиги чемпионов и завоевал с ним Кубок и Суперкубок Германии. Также он руководил гельзенкирхенским клубом в 2004-2005 годах. Последним клубом специалиста стал «РБ Лейпциг».

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