Гендиректор «Сочи»: игра в поддавки с «Зенитом»? Достаточно уже об этом судачить

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал проигрыш в матче с «Зенитом» (1:2).

«Надо думать уже о следующих играх. Надо брать максимальное количество очков, есть возможность побороться. Тренеры разберут игру, поправят. Главное – восстановление и подготовка к ЦСКА, на носу финиш. Последние игры проводим хорошо, только результат подводит: «Рубин», «Локомотив», сегодня. Видимо, надо пройти этот путь. Разговоры об игре в поддавки? Этому конца и края не будет, поэтому заострять внимания нет смысла. Достаточно уже об этом судачить. Ребята вообще об этом не думают. Кто-то ищет что-то вне футбола. Ну, пусть ищут», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.