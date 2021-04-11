Владелец «Спартака» Леонид Федун прибыл на стадион «РЖД Арена», на котором красно-белым предстоит провести выездной матч с «Локомотивом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Федун прибыл на матч в компании своей спутницы Заремы Салиховой. На вопрос журналистов о немецком специалисте Ральфе Рангнике владелец «Спартака» не ответил.
Леонид Федун приехал на матч «Локомотив» — «Спартак»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
«Спартак» в 24 матчах набрал 47 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (43) — на 3-м месте.
- 11 апреля 2021
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