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Матвеев — о дубле Погребняка: не стареет в душе ветеран

Матвеев — о дубле Погребняка: не стареет в душе ветеран
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал ничью в матче с «Динамо» (2:2), в котором Павел Погребняк оформил дубль.

«Получилась хорошая и боевая игра с обилием голов, моментов и жёлтых карточек. Эмоции зашкаливали, никто не хотел уступать. Думаю, такие игры должны нравиться болельщикам. Жалко, что мы не довели этот матч до победы. После удаления надо было играть немного по-другому, но это наша внутренняя кухня. Будем разбираться.

Что касается Погребняка, то у него была запредельная мотивация, но он и так проводит продуктивный сезон. Сейчас у него пошёл всплеск в плане результативности: в прошлой игре забил и сейчас два гола. Не стареет в душе ветеран. Павел продолжает нас радовать хорошей качественной игрой. Жалко, что Володя Рыков получил небольшое повреждение», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

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