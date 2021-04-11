Шварц подвёл итоги матча «Динамо» — «Урал»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал ничью в матче с «Уралом» (2:2).
«Получилась очень эмоциональная игра в первом тайме. К сожалению, не всегда получалось находить свободные зоны. Игра выдалась не такой быстрой, какой бы мы хотели её видеть.
После первого тайма мы сделали две замены — поменяли схему для владения мячом. Также старались играть агрессивно, находить свободные зоны и через проникающие передачи искать игроков группы атаки. Очень рад тому характеру, который показала команда во втором тайме.
После красной карточки, играя в меньшинстве, было непросто. К сожалению, незадолго до конца матча мы не все вернулись в оборону и пропустили второй гол.
Я не считаю карточки, которые моя команда получала. Если говорить о работе судьи, то решение дать такое большое количество карточек — его право. Единственное, что могло бы быть иначе — вторая жёлтая карточка, которая превратилась в красную», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
- 11 апреля 2021
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