Шварц подвёл итоги матча «Динамо» — «Урал»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал ничью в матче с «Уралом» (2:2).



«Получилась очень эмоциональная игра в первом тайме. К сожалению, не всегда получалось находить свободные зоны. Игра выдалась не такой быстрой, какой бы мы хотели её видеть.



После первого тайма мы сделали две замены — поменяли схему для владения мячом. Также старались играть агрессивно, находить свободные зоны и через проникающие передачи искать игроков группы атаки. Очень рад тому характеру, который показала команда во втором тайме.



После красной карточки, играя в меньшинстве, было непросто. К сожалению, незадолго до конца матча мы не все вернулись в оборону и пропустили второй гол.

Я не считаю карточки, которые моя команда получала. Если говорить о работе судьи, то решение дать такое большое количество карточек — его право. Единственное, что могло бы быть иначе — вторая жёлтая карточка, которая превратилась в красную», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.