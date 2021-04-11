«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: гол Кавани отменили после видеопросмотра

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани открыл счёт в матче с «Тоттенхэм Хотспур». Гол отменили после видеопросмотра.
На 33-й минуте Поль Погба получил мяч от Бруну Фернандеша на линии штрафной, обработал его и технично вырезал передачу между двумя защитниками на Кавани, который, оказавшись один на один с Уго Льорисом, уверенно пробил мимо голкипера.
Встреча проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед».
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Ассистенты — Адам Нанн и Сиан Мэсси. Резервный рефери — Андре Марринер.
«Манчестер Юнайтед» в 30 матчах набрал 60 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм» (49) — на 7-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (74).
В первом круге турнира «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» со счётом 1:6. Встреча состоялась 4 октября 2020 года.
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