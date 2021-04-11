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«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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Болельщики «Спартака» и «Локомотива» устроили драку на трибуне

Болельщики «Спартака» и «Локомотива» устроили драку на трибуне
Футбол / РПЛ 0

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» встречается со «Спартаком». Московское дерби проходит на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В начале первого тайма болельщики «Спартака» и «Локомотива» устроили драку, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

С гостевой трибуны полетели несколько предметов, также больше десятка болельщиков «Спартака» побежали к болельщикам «Локомотива».

Фото: Дмитрий Голубович

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

Ранее стало известно, что на матч прибыл владелец «Спартака» Леонид Федун.

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