Болельщики «Спартака» и «Локомотива» устроили драку на трибуне

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» встречается со «Спартаком». Московское дерби проходит на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В начале первого тайма болельщики «Спартака» и «Локомотива» устроили драку, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
С гостевой трибуны полетели несколько предметов, также больше десятка болельщиков «Спартака» побежали к болельщикам «Локомотива».
Фото: Дмитрий Голубович
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
Ранее стало известно, что на матч прибыл владелец «Спартака» Леонид Федун.
- 11 апреля 2021
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