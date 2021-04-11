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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: Сон Хын Мин забил гол

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: Сон Хын Мин забил гол
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин открыл счёт в матче с «Манчестер Юнайтед».

На 40-й минуте прошла быстрая атака по центру у «шпор». Гарри Кейн прострелил на Лукаса Моуру, тот в касание переадресовал мяч к дальней штанге мимо Дина Хендерсона, и Сон спокойно пробил в незащищённый ближний угол.

Видео гола Сона

Встреча проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед».

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Ассистенты — Адам Нанн и Сиан Мэсси. Резервный рефери — Андре Марринер.

«Манчестер Юнайтед» в 30 матчах набрал 60 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм» (49) — на 7-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (74).

В первом круге турнира «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» со счётом 1:6. Встреча состоялась 4 октября 2020 года.

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