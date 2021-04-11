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«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Локомотив» — «Спартак»: Камано открыл счёт в матче

«Локомотив» — «Спартак»: Камано открыл счёт в матче
Футбол / РПЛ 0
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В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимает «Спартак». Московское дерби проходит на стадионе «РЖД Арена» в столице страны. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче на 22-й минуте открыл «Локомотив». Гол забил Франсуа Камано. Баринов забежал по флангу и навесил на дальнюю штангу, Смолов принял мяч и прострелил во вратарскую — Камано опередил Крала и поразил ворота «Спартака».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

Ранее стало известно, что на матч прибыл владелец «Спартака» Леонид Федун. В начале первого тайма болельщики команд устроили драку. С гостевой трибуны полетели несколько предметов, также больше десятка болельщиков «Спартака» побежали к болельщикам «Локомотива».

Болельщики «Спартака» и «Локомотива» устроили драку на трибуне
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