«Локомотив» — «Спартак»: Камано открыл счёт в матче

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимает «Спартак». Московское дерби проходит на стадионе «РЖД Арена» в столице страны. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче на 22-й минуте открыл «Локомотив». Гол забил Франсуа Камано. Баринов забежал по флангу и навесил на дальнюю штангу, Смолов принял мяч и прострелил во вратарскую — Камано опередил Крала и поразил ворота «Спартака».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

Ранее стало известно, что на матч прибыл владелец «Спартака» Леонид Федун. В начале первого тайма болельщики команд устроили драку. С гостевой трибуны полетели несколько предметов, также больше десятка болельщиков «Спартака» побежали к болельщикам «Локомотива».