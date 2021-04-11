Газинский: за неделю работы Гончаренко трудно что-то поменять
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал поражение команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1).
«Нехватка Мотивации? Нет, конечно. Об этом речи идти не может. В команде практически нет футболистов, которые выигрывали чемпионство, поэтому о мотивации даже не нужно говорить. В этом нет смысла. Все ребята мотивированы, все прекрасно понимают важность матча, и как я сказал, нужно исправлять ситуацию.
Как правило, всегда, когда приходит новый тренер, появляются новые эмоции. Прошла всего неделя, и я думаю, за такой короткий срок тяжело что-то поменять. Только от матча к матчу, от игры к игре ситуация будет меняться», — приводит слова Газинского «Советский спорт».
«Краснодар» проиграл тульскому «Арсеналу» в первом матче под руководством Гончаренко
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