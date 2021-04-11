«Монако» обыграл «Дижон». Головин отдал результативный пас

В матче 32-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Дижон». Встреча проходила на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако) и завершилась со счётом 3:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Орельеном Пети.

Счёт в матче на 49-й минуте открыл Стеван Йоветич. На 63-й минуте преимущество монегасков удвоил Виссам Бен-Йеддер, ассистировал ему российский полузащитник Александр Головин, который вышел на поле с первых минут. Точку в матче поставил всё тот же Бен-Йеддер, который на 89-й минуте реализовал пенальти.

«Монако», набрав в 32 матчах 65 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Дижон» (15) — на 20-м, последнем месте таблицы. Лидирует в Лиге 1 «Лилль» (69). Второй — «ПСЖ» (66).