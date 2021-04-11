«Монако» обыграл «Дижон». Головин отдал результативный пас
В матче 32-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Дижон». Встреча проходила на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако) и завершилась со счётом 3:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Орельеном Пети.
Счёт в матче на 49-й минуте открыл Стеван Йоветич. На 63-й минуте преимущество монегасков удвоил Виссам Бен-Йеддер, ассистировал ему российский полузащитник Александр Головин, который вышел на поле с первых минут. Точку в матче поставил всё тот же Бен-Йеддер, который на 89-й минуте реализовал пенальти.
«Монако», набрав в 32 матчах 65 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Дижон» (15) — на 20-м, последнем месте таблицы. Лидирует в Лиге 1 «Лилль» (69). Второй — «ПСЖ» (66).
Рекомендуем вам
- 11 апреля 2021
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:09
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:51
-
20:46
-
20:35
-
20:28
-
20:26
-
20:21
-
20:14
-
20:13
-
20:12
-
20:09
-
20:01
-
19:59
-
19:54
-
19:51
-
19:50
-
19:40
-
19:37
-
19:27
-
19:25
-
19:20
-
19:15
-
19:13
-
19:11
-
19:06
-
19:06
-
19:04
-
18:58
-
18:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам