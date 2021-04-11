Пабло: продолжим относиться к «Спартаку» с уважением

Защитник «Локомотива» Пабло дал комментарий в перерыве матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». В момент перерыва железнодорожники выигрывали со счётом 2:0. При этом «Спартак» проведёт второй тайм вдесятером, красную карточку получил защитник Айртон.

«Спартак» — это команда высокого уровня. Мы знали о тех трудностях, которые нас сегодня ждали. Но главное — это великолепный первый тайм, который мы выдали. Однако мы уважаем соперника и будем продолжать играть с уважением.

Играл ли я персонально с Соболевым? Нет, он просто оказался рядом со мной на моём фланге. У них два сильных игрока, и я взял одного. Играю с ним достаточно контактно», — сказал Пабло в эфире «Матч ТВ».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.