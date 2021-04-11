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Маслов: на игроках «Спартака» сказалось, что мы не смогли забить гол

Маслов: на игроках «Спартака» сказалось, что мы не смогли забить гол
Футбол / РПЛ 0
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Защитник московского «Спартака» Павел Маслов рассказал, по какой причине его команда не сумела отразить натиск «Локомотива» в первом тайме. На данный момент счёт встречи 2:0 в пользу железнодорожников.

«Всегда тяжело объяснять такие ситуации. Но думаю, мы просто начали давить, и на нас сказалось то, что не смогли забить гол. Начали удваивать-утраивать наши попытки, много человек оказалось впереди, и из-за этого мы пропустили контратаки, которые иногда даже превосходили нас по численности. Из-за этого были проблемы.

Эпизод с первым голом — классическая контратака. Не помню, кто сделал передачу на дальнюю штангу, я пытался её блокировать. Мяч прошёл вдоль, и кто-то забил уже с линии ворот», — сказал Маслов в эфире «Матч ТВ».

Московское дерби проходит на стадионе «РЖД Арена» в столице страны. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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